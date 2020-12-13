الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسنفذت الأكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية اليوم، برنامجاً بعنوان " مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية" الموجهة للإعلاميين .وتناول البرنامج الذي يستمر على مدى (4) أيام وظائف البنك المركزي السعودي، ودور الهيئات والمؤسسات غير البنكية، والبيئة المالية والاستثمارية في المملكة، وقواعد فتح الحسابات البنكية، والمنتجات المصرفية، والقوائم المالية، وصياغة التقارير الاقتصادية والمالية.وتطرق البرنامج التدريبي إلى التطورات في التقنيات البنكية، وضريبة القيمة المضافة وأثرها في التعاملات البنكية، والمعايير المحاسبية في البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحماية العملاء في البنوك، والجرائم المالية، وكذلك دور البنوك في خدمة المجتمع .وتعد الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030، الذي يدعم تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وذلك لتطوير المهارات، والمعارف، والخبرات? في جميع? القطاعات الفرعية.//انتهى //16:27ت م0087