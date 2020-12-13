حائل 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأبدت رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الاتحاد الدولي للسيارات الألمانية جوتا كلاينشميت إعجابها بما شاهدته في نفود حائل التي تملك صحراء ذهبية تحفز كل متسابق للمنافسة خلالها.وقالت جوتا خلال تواجدها في المنطقة لحضور سباق باها حائل تويوتا الدولي 2020 الذي اختتم أمس: "منظر النفود والسباق أعادني للأجواء التي اعتزلتها قبل عدة سنوات عندما كنت متسابقة محترفة في الراليات , صحراء حائل ذكرتني بالأجواء التي عشتها سابقاً وحققت فيها المركز الأول في رالي داكار عام 2001 وأصبحت آنذاك أول امرأة في تاريخ اللعبة تحقق هذا المركز وأول متسابقة ألمانية تفوز به".// انتهى //16:30ت م0088