سياسي / الرئيس المصري يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون الاقتصادي والأمني
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات خاصة الملف الليبي وجهود مكافحة كورونا.
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16:42ت م
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