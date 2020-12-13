القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات خاصة الملف الليبي وجهود مكافحة كورونا.// انتهى //16:42ت م0089