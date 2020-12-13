مقديشو 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقتل 17 من عناصر وقيادات حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي في منطقة شبيلى السفلى جنوب الصومال .وقال الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم : إن القوات الخاصة دمرت في عملية نوعية بمنطقة سبلالي قاعدة القيادة العامة لجبهات مسلحي حركة الشباب الإرهابية .وأضاف أن القوات الخاصة اقتحمت القاعدة في وقت كان "يوجد فيها القيادات وعناصر" من حركة الشباب الإرهابية الذين لقوا حتفهم جميعاً خلال العملية.ويسعى الجيش الصومالي إلى تقويض قدرات الحركة الإرهابية والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي تنفذها .// انتهى //16:44ت م0090