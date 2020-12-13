اقتصادي / مؤشر الخرطوم يغلق مستقرًا
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
الخرطوم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرًا عند 18254.477 نقطة.
ومقارنة بتداول يوم الخميس فقد انخفض حجم التداول اليوم من 307,945,740 جنيهاً إلى 22,545,960 جنيهاً بنسبة انخفاض بلغت 93 %، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 573,262 ورقة مالية إلى 94,073 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 84%، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 129 إلى 105 صفقات بنسبة انخفاض بلغت 19 %.
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