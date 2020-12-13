‏الخرطوم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرًا عند 18254.477 نقطة.ومقارنة بتداول يوم الخميس فقد انخفض حجم التداول اليوم من 307,945,740 جنيهاً إلى 22,545,960 جنيهاً بنسبة انخفاض بلغت 93 %، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 573,262 ورقة مالية إلى 94,073 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 84%، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 129 إلى 105 صفقات بنسبة انخفاض بلغت 19 %.// انتهى //16:47ت م0092