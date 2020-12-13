الدمام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، بحضور أعضاء فريق المسؤولية الاجتماعية بالفرع.ونوه سموه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء باهتمام القيادة الحكيمة , بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها بما يضمن قدرتها على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص على أتم وجه .وأكد سموه ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق في مهام عملهم.من جهته أوضح المقبل أنه تم اطلاع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء، على جهود تفعيل برنامج الاستثمار الاجتماعي لتطوير الوظائف، والذي تم إطلاقه منذ العام 2018 وتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 800 مستفيد يعملون ومندمجين حاليا بسوق العمل.// انتهى //16:48ت م0093