ينبع 28ربيع الأخر 1442هـ الموافق 13ديسمبر 2020م واسيواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكره التدريبي في مدينة ينبع الصناعية الذي يستمر حتى الـ25 من ديسمبر الجاري.وأجرى الأخضر تدريباته على الملعب الشاطئي بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي ركز على تكثيف وتنويع تمارين اللياقة البدنية.وسيخوض المنتخب خلال معسكره الحالي عددًا من المواجهات الودية الدولية مع المنتخب المصري خلال الفترة من الـ 18 وحتى الـ 23 من ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 17 - 23 فبراير 2021.// انتهى //17:04ت م0099