جدة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه اليوم ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ، جون أبي زيد.وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون ، عبر إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.// انتهى //17:16ت م0100