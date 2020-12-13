سياسي / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
جدة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه اليوم ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ، جون أبي زيد.
وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون ، عبر إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تمكين المرأة اقتصاديا وفي مجال السلم والأمن.
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17:16ت م
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