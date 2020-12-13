القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر651 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 15ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى77 ر11003 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" نسبة 85ر0 %، ليبلغ مستوى11ر2111 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع ارتفاعًا بنحو 69ر0 % ليبلغ مستوى37ر3061 نقطة.// انتهى //17:36ت م0101