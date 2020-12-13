أبها 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسشارك أكثر من 370 متطوعا في مبادرتي " المتطوع التقني " و"ملتقى الجودة" اللتين نفذتهما الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خلال الفصل التدريبي الحالي بجميع المحافظات .وأقام التدريب التقني بعسير معرضا للتعريف بمبادرة " المتطوع التقني" بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق , حيث تضمنت المبادرة تقديم خدمات الصيانة التطوعية الطارئة للإدارات الحكومية ومنازل المحتاجين عن طريق الكوادر التقنية الوطنية المؤهلة .كما وثق المعرض مراحل العمل في المبادرة مع تقديم إحصاءات عن ما تم إنجازه ، واشتملت على خدمات الصيانة مجالات الكهرباء وصيانة الجوال وصيانة الحاسب وصيانة السيارات والتبريد والتكييف و اللحام و النجارة والألمونيوم .// انتهى //18:01ت م0108