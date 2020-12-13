عام / 370 مشاركًا في مبادرة "التطوع التقني " بعسير
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
أبها 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
شارك أكثر من 370 متطوعا في مبادرتي " المتطوع التقني " و"ملتقى الجودة" اللتين نفذتهما الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خلال الفصل التدريبي الحالي بجميع المحافظات .
وأقام التدريب التقني بعسير معرضا للتعريف بمبادرة " المتطوع التقني" بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق , حيث تضمنت المبادرة تقديم خدمات الصيانة التطوعية الطارئة للإدارات الحكومية ومنازل المحتاجين عن طريق الكوادر التقنية الوطنية المؤهلة .
كما وثق المعرض مراحل العمل في المبادرة مع تقديم إحصاءات عن ما تم إنجازه ، واشتملت على خدمات الصيانة مجالات الكهرباء وصيانة الجوال وصيانة الحاسب وصيانة السيارات والتبريد والتكييف و اللحام و النجارة والألمونيوم .
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18:01ت م
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