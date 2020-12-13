إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأصيب 25 شخصًا جميعهم من المدنيين بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون اليوم بالقرب من أحد مراكز الشرطة في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع بالقرب من مركز الشرطة في منطقة "كنج مندي"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق المكتظة بالحركة بالقرب من مركز الشرطة الرئيس في منطقة "كنج مندي"، ولاذوا بالفرار.وجاء هذا الانفجار بعد عشرة أيام من انفجار وقع في مدينة راولبندي أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة بجروح، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية عن تنفيذ التفجيرين.// انتهى //18:04ت م0110