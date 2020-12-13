إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسوقعت باكستان وتنزانيا على مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين السياسي والاقتصادي.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن مراسم التوقيع على المذكرتين جرت في دودوما، وقعها وزير خارجية تنزانيا الدكتور بلامجبا كابودي، والسفير الباكستاني لدى تنزانيا محمد سليم.وأضاف البيان أن الجانبين أكدا رغبتهما على تعزيز التعاون الثنائي في المجالين السياسي والاقتصادي، وتبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى، والوفود التجارية، مع التركيز على الربط بين شعبي البلدين.// انتهى //18:06ت م0111