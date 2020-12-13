بغداد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:29ت م0112