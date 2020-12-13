بغداد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقتل 42 من عناصر"داعش" من ضمنهم قياديان في التنظيم الإرهابي في عملية أمنية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل استمرت يومين.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان اليوم : إن العملية الأمنية نتج عنها اشتباكات بالأسلحة الخفيفة داخل الأنفاق، ساندها قصف جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية عثرت خلال العملية التي حملت اسم "السيل الجارف" على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية.// انتهى //18:58ت م0117