المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدداً من الكتب التي أصدرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك ضمن خططها الداعمة لرؤية الرئاسة التطويرية (2024).وأكد معالي الرئيس العام أهمية الكتب التوعوية بشتى مجالاتها في تثقيف الموظفين وتعريفهم بمتطلبات التميز والإبداع وتسريع وتيرة التطور التي يطمح لها ولاة الأمر في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.وأصدرت وكالة رئاسة شئون المسجد النبوي كتاب (النزاهة قيمة وسلوك) و (حقوق وواجبات العاملين في المسجد النبوي ) , و ( إدارة التخطيط وتقويم الأداء الخطة التشغيلية للمشاريع الموحدة بالوكالة مع الجهات المشاركة لعام 1442 هـ ) .//انتهى//19:00ت م0118