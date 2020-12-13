القدس المحتلة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 130 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وتحديدًا في الجهة الشرقية من الأقصى.// انتهى //19:26ت م0120