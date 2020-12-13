القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول 'أوابك" في دورته الـ 105، والذي عقد اليوم افتراضياً من الكويت، برئاسة وزير الطاقة الجزائري المهندس عبدالمجيد عطار، ومشاركة وزراء البترول والطاقة في دول المنظمة.وناقش الاجتماع - وفقاً للبيان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية اليوم - تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة ومناقشة الدراسات التي أعدتها حول صناعة البترول والغاز، ومتابعة التطورات الحالية في أسواق البترول العالمية في ظل تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على الطلب والمعروض ومستويات الأسعار، ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ.كما تناول الاجتماع بحث أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، إضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وسبل تطوير أنشطة المنظمة بوجه عام.// انتهى //19:27ت م0121