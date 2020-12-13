عنيزة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقدمت لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة خلال العام المنصرم 1124 مساعدة لـ 1023 سعودياً و 91 غير سعودي تشمل 16 جنسية ، وذلك بإجمالي مبلغ يزيد على 3.4 ملايين ريال ، مع إعارة 24 جهازاً ومستلزما طبيا للمرضى المحتاجين.وأوضح أمين اللجنة باسل أبا الخيل أن اللجنة نفذت الكثير من المبادرات والأعمال طيلة عام مضى؛ أبرزها مشروع مأجور لنقل المرضى، ومشروع خيري الهادف إلى نقل المرضى المحتاجين ممن لا تتوفر لديهم وسيلة النقل من وإلى المستشفيات لاستكمال رحلة الشفاء, عبر سيارات مجهزة بالكامل وفريق نقل مدربين، إضافة إلى تخصيص فريقٌ مستقل لمرضى الفشل الكلوي يتلمس احتياجاتهم ويؤمن مطالبهم عبر 12 برنامجاً .وبين أن اللجنة شاركت في عدة مبادرات منها : توزيع المواد الاحترازية وبرنامج توعوي خلال جائحة كورونا ، والمشاركة في حملة نهر العطاء ، وحملة دواك يوصلك مع جمعية الجودة والإنجاز ، ونفذت 98 مبادرة وبرنامجاً توعوياً ميدانياً ، و6 دورات تدريبية ، وتوزيع 19 نشرة توعوية لنشر الوعي الصحي وتحقيق جودة الحياة .// انتهى //19:32ت م0122