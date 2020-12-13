أبوظبي 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي، رئيس جمهورية سيشل وفال رامكالاون الذي يزور البلاد حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //19:33ت م0123