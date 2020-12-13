كانبيرا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان مشترك مع وزير التجارة والسياحة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي السيناتور سايمون بيرمنغهام عن دخول "اتفاق المحيط الهادئ بشأن علاقات اقتصادية أوثق"، أو ما يعرف باتفاق بيسر بلاس" حيز التنفيذ.وقال الوزير بيرمنغهام "تضمن هذه الصفقة التجارية وصولاً أكبر إلى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية عبر مجموعة من المنتجات التي ستفيد المجتمعات والمزارعين والصيادين والشركات والمستثمرين في منطقتنا".// انتهى //19:34ت م0126