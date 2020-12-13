جيزان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة، يوم غدٍ "عبر الاتصال المرئي"، جلسة مجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي الحالي 1441هـ/ 1442هـ.وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس سيناقش خلال الجلسة عدداً من تقارير الجهات الحكومية بالمنطقة ومنها "الجامعة، والصحة، والأمانة، والنقل، والتعليم، والكهرباء، والرياضة "، إلى جانب الاطلاع على التقرير الخاص بزيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة، واستعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة السابقة من أعمال المجلس.// انتهى//20:57ت م0143