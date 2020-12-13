نواكشوط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي.وتباحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن الأزمة الليبية، كما اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين والأمن الإقليمي مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد.وبحثا جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث جرى الاتفاق على التنسيق بين موريتانيا ومصر بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية في البلدين.// انتهى //21:03ت م0146