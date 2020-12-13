طرابلس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق اليوم, بسفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خفير الأراتشي.وأكد السفير الإسباني خلال اللقاء, عمق العلاقات الليبية الإسبانية، ورغبة الشركات الإسبانية استئناف أعمالها في ليبيا عقب استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس بداية العام القادم، وقدم دعوة لمعيتيق لزيارة إسبانيا.من جانبه, قبل معيتيق دعوة السفير بزيارة إسبانيا، مؤكداً حرص حكومة الوفاق العمل على توطيد علاقات التعاون مع إسبانيا في عدد من المجالات.// انتهى //21:06ت م0148