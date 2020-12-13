نجران 28 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسبدأ أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم، أداء الاختبارات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ إلكترونياً، فيما أدى طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضورياً وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية والوقائية.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة هيأت جميع التقنيات والتجهيزات الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لسير العملية التعليمية للفصل الأول أظهرت نجاح تلك الإجراءات وما تضمنه الفصل من اختبارات فصلية ناجحة أثبتت جودة الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.// انتهى//21:21ت م0150