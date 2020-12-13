السيح 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غداً، لقاءً "عن بعد" بعنوان "فن إدارة الخلاف الأسري"،بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.ويتناول اللقاء عدة محاور منها : مفهوم الخلاف الأسري، وأسباب الخلافات، ومظاهر الخلاف الأسري، ومراحل تفاقم الخلاف الأسري، ومتى يقع الخلاف، بالإضافة إلى خطوات معالجة الخلاف الأسري.ويأتي اللقاء الذي يقام في الساعة السابعة والنصف مساءً عبر تطبيق "زووم"، ضمن البرامج والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //21:35ت م0151