نجران 28 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأصدرت كلية العلوم والآداب بجامعة نجران تقريرها الختامي للفصل الأول لعملية التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد".وأوضحت الجامعة أن الكلية نفذت (11275) جلسة افتراضية، و (16706) ملفات علمية، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية (12759) ساعة ، فيما بلغ عدد التقييمات للطلبة والطالبات (5535) تتمثل في الاختبارات والواجبات الإلكترونية، وبثت الكلية (17141) رسالة توعوية، إضافةً إلى عدد لوحات المناقشة التي بلغت (5778)، كما بلغ عدد المستخدمين من جميع الشعب (140209) طلاب وطالبات، وبلغت محادثات البريد الإلكتروني (18568) محادثة، و (52919) محادثة فورية لجميع الشعب، و(9848) بطاقة دعم فني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وأكد عميد كلية العلوم والآداب الدكتور عبدالرحمن آل معدي، أن الأرقام العالية التي تضمنها التقرير تؤكد نجاح الفصل الأول في عملية التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد" ومدى تفاعل الطلاب وفق الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الجامعة.// انتهى //21:36ت م0153