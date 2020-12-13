كانبيرا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت قوة حماية الحدود الأسترالية، اعتقال خمسة أشخاص في غرب سيدني ولندن بعد تحقيق مشترك أجرته السلطات الأسترالية والبريطانية، حيال شحنة تزن 450 كيلوغراماً من مخدرات "إم دي إم إي" (الميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين)، كانت مخبأة في حفارة صُدّرت إلى أستراليا من المملكة المتحدة.جاء ذلك في بيان لقوة حماية الحدود الأسترالية، أن الحفارة كانت قد وصلت إلى مدينة بريزبين الأسترالية من ساوثهامبتون البريطانية في 13 مارس 2020م.// انتهى //21:49ت م0157