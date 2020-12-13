نواكشوط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأطلع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعضاءً في السلك الدبلوماسي على الأوضاع الحالية لجائحة فيروس كورونا في بلاده التي وصلت إلى مستويات مقلقة.واستعرض الوزير ولد الشيخ أحمد خلال لقائه الدبلوماسيين، تفاصيل الإجراءات المتخذة من قبل حكومة موريتانيا للتصدي للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وجرى مناقشة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون لموريتانيا في مواجهة هذه الجائحة، فيما أعرب الحضور عن استعداد بلدانهم ومنظماتهم لتقديم المساعدات لدعم الجهود المبذولة للتصدى للمرض.// انتهى //22:14ت م0164