القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأكدت جامعة الدول العربية أن بناء الإنسان العربي ضرورة ملحة، وإعداد وتأهيل الشباب سمة من سمات التقدم في هذا العصر الذي يعد طفرة في كل التخصصات.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير الدكتور قيس العزاوي التي ألقاها اليوم خلال افتتاح احتفالية "جائزة الكويت للإعلام" التي نظمها ملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وشدد السفير العزاوي على أن الجامعة العربية أولت منذ إنشائها أهمية كبرى للتعليم والنشاط الإبداعي العلمي والأدبي والثقافي والفني، بصفتهم روافد مهمة من روافد تطور المجتمعات، وذلك إيماناً منها بأهمية العلم ودوره في تفعيل المبادرات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة للمجتمع العربي، عادا مشاركة الجامعة العربية في تنظيم هذه الاحتفالية تجسد مدى الاهتمام الذي توليه لدور الجامعات والهيئات العلمية بمختلف تخصصاتها.ودعا العزاوي الجامعات إلى أن تكرس جهودها في التكوين والتدريب ورفع مستوى الجيل الجديد، مع الحفاظ على مقومات المجتمع العربي، وإيلاء أولوية جادة للبحث العلمي ونشر المعرفة، لأن ما يتطلع إليه المجتمع العربي هو أن يكون على مسافة قريبة من العالم المتطور، وجزءاً رئيساً من النسيج الثقافي والعلمي العالمي.// انتهى //22:19ت م0166