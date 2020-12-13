الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واستستكمل منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، غدا، بدخول المشاركين في كأس النادي “إنتاج” للون حمر، وتحكيم مشاركات الفحل المنتج للون الشقح، التي دخلت، أمس السبت.ويستعد للعرض أمام لجنة التحكيم غداً الاثنين ، المشاركون في كأس النادي “إنتاج” للون حمر، حيث شهدت المنافسة تسجيل ١٧، ومشاركة ١٠ تأهلوا جمعيهم، وهم : ذعار بن مناحي بن مبارك الدوسري، رفاعي بن مناحي بن ناصر العجمي، سعد بن فارس بن زبار النفيعي، عبود بن هريسان بن ناصر المقاطي، عمير بن فهد بن شنار القحطاني، فراج بن محمد السبيعي، فهد بن فريج الدوسري، فهد بن مجعد الدوسري، محمد بن سفر البقمي، مناحي بن محمد القحطاني، فيما استعبد مناحي بن فارس العجمي بسبب العبث.وشهدت منافسة الفحل المنتج للون الشعل، تسجيل ٢٠ مشاركًا، هم: حسن بن ناصر الهمامي، سعد بن محمد السبيعي، سعود بن عبدالله المطيري، سعيد بن عايض الشهراني، سلمان بن سعد السبيعي، سيف بن فلاح المويزري، شويمان بن فهد الحربي، صالح بن حمد الكربي، عبدالله بن هادي الهاجري، عبدالمحسن بن صالح الراجحي، عجاب بن عجير العتيبي، فهد بن مشعان العتيبي، ماجد بن ناصر السبيعي، محسن بن هادي الهمامي، محمد بن عبدالله العتيبي، محمد بن سعيد الشهراني، مزيد بن مطلق المطيري، مقعد بن محمد الدوسري، ملفي بن بطيحان السبيعي، نايف بن سعود العجمي.// انتهى //22:38ت م0168