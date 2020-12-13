جيزان 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسالتقى وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر في مكتبه بالإمارة اليوم، بمدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير عبدالمحسن بن حسين آل مشيط.واستمع وكيل إمارة جازان الدكتور الصقر، خلال اللقاء، لشرح مفصل من مدير عام فرع المعهد بن مشيط عن البرامج التي ينفذها فرع معهد الإدارة العامة للجهات الحكومية بالمنطقة الجنوبية كافة، وذلك لتطوير مهارات الموظفين الشاملة، مبرزاً الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة العامة في مجالات التدريب والاستشارات، لمختلف القطاعات الحكومية، انطلاقاً من الدور المناط به في التنمية الإدارية ودعم مسارات التنمية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.وجرى خلال اللقاء التنسيق لتنفيذ البرنامج (التطويري القيادي للمحافظين ووكلاء المحافظات وفق رؤية المملكة 2030 )، ويشمل البرنامج عدداً من الأهداف منها التعريف برؤية المملكة 2030، والسلوك التنظيمي والتخطيط ومختلف الجوانب التي تختص بالإدارة المحلية، ومبادئ القانون الإداري، وكذلك القيادة الإدارية وإدارة التغيير والإدارة العامة، وسينفذ البرنامج على مدار شهرين بالقاعة الكبري بديوان الإمارة.وعبر آل مشيط، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ووكيل إمارة المنطقة، على التعاون المتواصل في تنفيذ البرامج الإدارية لقيادات ومنسوبي إمارة المنطقة من قبل معهد الإدارة العامة .// انتهى //22:39ت م0170