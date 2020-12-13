حفر الباطن 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، تقديمه مكافأة للاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري لنادي الباطن، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على نادي الفتح أمس، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي ناصر الهويدي، الشكر لسمو محافظ حفر الباطن على هذا الدعم والوقفة غير المستغربة من سموه بجانب النادي، مثمنًا لسموه وقفاته الدائمة والمستمرة بجانب النادي.// انتهى //22:59ت م0173