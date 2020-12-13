عام / الولايات المتحدة تسجل 213,305 إصابات مؤكدة و 2,283 حالة وفاة بكورونا
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
واشنطن 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 213,305 إصابات مؤكدة، و 2,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15,932,116 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 296,818 حالة وفاة.
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