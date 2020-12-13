ينبع 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات "ملتقى الخبرات" الذي تنظمهُ "عن بعد" شعبة الصفوف الأولية بمكتب إدارة التعليم جنوب يبنع.ويهدف الملتقى الذي يستمر أسبوعين ، إلى إظهار أثر الخبرات التربوية الناجحة عن طريق عرض أهم الممارسات التعليمية لكل من المعلمين والطلاب والأسرة, كما يستهدف شرائح المجتمع التعليمي في مرحلة الصفوف الأولية بمدارس تعليم المحافظة.وأوضحت رئيسة شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم جنوب ينبع عواطف الأنصاري، أن الشعبة تسعى من خلال الملتقى التربوي إلى نشر الممارسات التعليمية للارتقاء بمستوى الأداء، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة، وتشجيع فئات المجتمع وإبراز منجزاتهم، وتحفيز الأداء التعليمي وتحسين البيئة التعليمية المحفزة، واستثمار أوقات الطلاب بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، ورفع الدافعية لدى الطلاب نحو التعلم الذاتي، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.وأشارت الأنصاري إلى أن آلية تنفيذ الملتقى قائمة على عرض أفضل التجارب التعليمية الناجحة والأفكار المفيدة في التعلم عن بعد وكيفية الاستفادة من التقنية في ذلك، والتأكيد على دور الطالب والأسرة في نجاح التعلم عن بعد ومشاركتهم في عرض تجاربهم ومقترحاتهم ونشر أهم الخبرات التعليمية الناجحة.// انتهى //23:28ت م0176