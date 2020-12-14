القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسنظم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع اليوم ندوة افتراضية بعنوان "تعليم وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة في ضوء نموذج تنشئة الطفل العربي"، بمشاركة أكثر من 30 خبيرا ومتخصصا في مجالات حقوق وتنشئة الأطفال من ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العربي واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضح أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي في كلمته الافتتاحية للندوة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة المهندس محمد رضا فوزي، أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي المجلس لبناء نسق متكامل من الفكر والممارسة لتنمية الطفل وبناء بيئة اجتماعية ثقافية للتنشئة من خلال نموذج تربية الأمل، منوها بأن المجلس أنجز العديد في هذا المجال عبر عدد من البرامج والمشروعات التي تنوعت مخرجاتها ما بين الأدلة الاسترشادية وأدلة لتدريب المدربين وإعداد كوادر مؤهلة من المدربين في وزارات التربية والتعليم ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في البلدان العربية.بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع ماجدة أحمد فهمي، أهمية هذه الندوة لأنها تشير إلى أحد أهم محاور الاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة وهو التعليم والتنشئة، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية كما في سائر أنحاء العالم من أكثر الفئات السكانية تهميشا وإقصاء، ويغيبون عن الحياة العامة كثيرا لصعوبة انخراطهم في البيئة الاجتماعية والمادية، الأمر الذي يتطلب تحسين أوضاعهم.// انتهى //02:15ت م0182