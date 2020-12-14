عام / دول القارة الأفريقية تسجل 18143 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
أديس أبابا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفا و 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و320 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 361 ألفا و 271 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و 989 وفاة.
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