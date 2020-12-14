عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن بندر يستقبل رئيس إدارة «أدبي الرياض»
سعود بن نايف يثمن دعم رجال الأعمال لإصلاح ذات البين
أمير الجوف يتفقد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكا
تكريم الحاصلين على نوط الحج بنجران
برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزور مدينة طيبة التعليمية
تفاهمات نهائية لإتمام اتفاق الرياض
الصحة: اللقــاح آمـــن
مصادرة 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة تسع سنوات
توجيه بمحاسبة المتهكمين على إحدى قرى الشمالية
المملكة تواصل التحكم في الجائحة.. والحرجة تواصل الانخفاض
أشعة الأوزون تعقم مكتبة الحرم المكي الشريف
مقترح إسرائيلي بإطلاق مبادرة سلام مع الفلسطينيين
العراق يكثف جهوده للقضاء على بقايا داعش
ترهيب إيراني مستمر للأحوازيين
الانتخابات الرئاسية.. تحدٍّ للديموقراطية الأميركية
اتهامات متبادلة بين الأرمن والأذريين بخرق الهدنة
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