الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن بندر يستقبل رئيس إدارة «أدبي الرياض»سعود بن نايف يثمن دعم رجال الأعمال لإصلاح ذات البينأمير الجوف يتفقد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسكاكاتكريم الحاصلين على نوط الحج بنجرانبرنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزور مدينة طيبة التعليميةتفاهمات نهائية لإتمام اتفاق الرياضالصحة: اللقــاح آمـــنمصادرة 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة تسع سنواتتوجيه بمحاسبة المتهكمين على إحدى قرى الشماليةالمملكة تواصل التحكم في الجائحة.. والحرجة تواصل الانخفاضأشعة الأوزون تعقم مكتبة الحرم المكي الشريفمقترح إسرائيلي بإطلاق مبادرة سلام مع الفلسطينيينالعراق يكثف جهوده للقضاء على بقايا داعشترهيب إيراني مستمر للأحوازيينالانتخابات الرئاسية.. تحدٍّ للديموقراطية الأميركيةاتهامات متبادلة بين الأرمن والأذريين بخرق الهدنة// يتبع //06:08ت م0004