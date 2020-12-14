كانبيرا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا ارديرن في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير لهذا العام، عن موافقة حكومتها على السماح بالسفر ما بين أستراليا ونيوزيلندا وأنه سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد لبدء الرحلات في مطلع العام 2021م القادم، بشرط أن يحافظ البلدان على أعداد قليلة من إصابات فيروس كورونا.وتعرضت الحكومة النيوزيلندية لضغوطات كبيرة من أجل إعادة خطوط السفر الدولية إلى ما قبل وباء كورونا ولاسيما بعد سيطرة أستراليا على انتشار العدوى وعدد الإصابات بالفيروس.// انتهى //07:15ت م0011