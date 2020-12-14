عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تتضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص وبدر وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
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