المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تتضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص وبدر وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.//انتهى//07:48ت م0012