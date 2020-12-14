القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، وتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني والاقتصادي ومكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، بالإضافة لمناقشة الأزمة الليبية وجهود مكافحة كورونا.وعرجت صحف الإثنين على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة تأكيد حركة حماس الفلسطينية استعدادها لاستئناف الحوار الفلسطيني الشامل بهدف تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء الانقسام.ونشرت دعوة مجلس النواب الليبي أعضائه لعقد جلسة رسمية بمقره الدستوري في بنغازي اليوم بهدف إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح رئيس البرلمان من منصبه واستباقًا للاجتماع الذي سيعقده المجلس بمدينة غدامس.وتناقلت تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، على عقد قمة عاجلة للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" التي تضم سبع دول من شرق أفريقيا من أجل إيجاد حل لأزمة إقليم تيجراي.وأنبأت صحف مصر عن مقتل 42 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية "السيل الجارف" التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب جنوب مدينة الموصل العراقية.// انتهى //09:50ت م0016