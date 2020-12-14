برلين 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 16362 إصابة.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و337 ألفا و78 حالة.وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 21 ألفا و975 حالة، كما بلغ عدد المتعافين نحو 984 ألفا و200 حالة.// انتهى //10:01ت م0018