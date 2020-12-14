طرابلس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خفير الأراتشي، منوهة أن اللقاء بحث العلاقات الليبية الإسبانية، ورغبة الشركات الإسبانية استئناف أعمالها في ليبيا عقب استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس بداية العام القادم.ونقلت الصحف تصريحات رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، إن انتهاء الصراع في ليبيا مع عودة المفاوضات قد يشير إلى خطوة إلى الأمام نحو حل إيجابي للهجرة.وتناولت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ،موضحة أن المبعوثة الاممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، التقت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا واطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين، مضيفة أن العمداء حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية.وتطرقت الصحف إلى الاتصال الهاتفي بين المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي تم خلاله بحث الأزمة الليبية وتطوراتها ، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الاقليمي .// انتهى //10:15ت م0021