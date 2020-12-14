الباحة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأجرى - بفضل الله - فريق طبي مختص في مستشفى الملك فهد في الباحة أول قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد لمريض يعاني من احتشاء في جدار عضلة القلب الأمامية, حيث وضعوا دعامتين دوائيتين أحدهما في الشريان الفرعي من الشريان الأمامي النازل والثانية في الشريان الأمامي النازل ،تكللت - ولله الحمد - بنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين من الإجراء الطبي وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .وكانت الحالة حرجةً نظرًا لوجود الجلطة في مكان التفرع الشرياني مما استدعى استخدام أحدث الطرق في وضع الدعامات .يذكر أن جهاز الهايبرد عبارة عن جهاز يُمكن استخدامه للقسطرة القلبية، ويُستخدم أيضاً في حالات جراحة القلب المفتوح وبالإمكان تحريك الجهاز في حالة استدعى الأمر إلى تدخل الجراحين بحيث يخلق مساحة للعمل داخل الغرفة جراحياً .// انتهى //11:06ت م0026