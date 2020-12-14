الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اتفاق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الأثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا أمس على استئناف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي خلال الأسبوع القادم.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع إجمالي الإصابات في السودان إلى 21147.ونشرت صحف الخرطوم إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن تنفيذ الشق العسكري الخاص باتفاق الرياض مستمر لليوم الرابع على التوالي، بحسب الخطة الزمنية.وعرجت على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد الفلسطينيين في حي تل أرميدة بمدينة الخليل ، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين وما حدث في قرية العديسة شرق الخليل.وأولت اهتماما بإعلان القوات العسكرية العراقية، أمس، القضاء على 42 من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي.ونقلت صحف الإثنين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إن آثار كورونا تتفاقم في ليبيا، بسبب الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية.ولفتت الانتباه إلى اطلاق الحكومة الإثيوبية أمس حملة لنزع السلاح من سكان إقليم تيجراي المضطرب شمال شرقي البلاد، مطالبة من المواطنين تسليم أسلحتهم إلى السلطات بحلول يوم الثلاثاء.وأخبرت عن مقتل 27 شخصاً على الأقل، أمس، في هجوم نفذته حركة "بوكو حرام" الإرهابية على قرية تومور بمنطقة ديفا جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.وأبرزت صحف السودان اعتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس، الاعتراض على مشروع قانون الميزانية الدفاعية الذي تبنّاه الكونجرس الجمعة.// انتهى //11:07ت م0027