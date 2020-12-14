رام الله 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بالفيروس و1987 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت إلى اقتحام 130 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًّا باحاتِ المسجد الأقصى، وتلقوا شُرُوحًا عن "الهيكل" المزعوم، وتحديدا في الجهة الشرقية وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف الإثنين إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الشواقل لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.وأخبرت عن إعلان السلطات العراقية مقتل 42 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية أطلقتها تحت اسم (السيل الجارف) جنوب مدينة الموْصل الواقعة شمالَ بغداد.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى إعلان أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أمس، الاتفاق على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.// انتهى //11:23ت م0031