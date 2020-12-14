بيروت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حين لم يطرأ أي جديد في شأن حلحلة العُقَد التي تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس أنها قتلت 42 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في عملية "السيل الجارف" شمالي البلاد.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى تنديد الاتحاد الأوروبي أمس بأشد العبارات بإعدام المعارض الإيراني روح الله زم ، معتبرا أنه من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب المتهمين.وأوردت إعلان السلطات الأفغانية أمس عن مقتل عشرات العناصر التابعين لحركة طالبان في مواجهات وقعت بين الجانبين في ولاية قندهار جنوبي البلاد.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خبر جيد داعٍ إلى إطلاق مبادرات لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.// انتهى //11:39ت م0032