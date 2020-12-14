بغداد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بعدد من الْمِلَفّات الداخلية, في مقدمتها الأزمة المالية الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا, مبرزة المقترحات الإصلاحية التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للخروج من الأزمة عن طريق تعظيم الإيرادات غير النفطية في موازنة العام المقبل 2021م.وتطرقت صحف اليوم إلى الوضع الأمني ،مبرزة النتائج المتحققة من العملية الأمنية الواسعة التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في جنوب مدينة الموصل على مدى اليومين الماضيين, والتي أسفرت عن مقتل 42 عنصرا من عناصر"داعش" ,بينهم قياديون في التنظيم الإرهابي.وتناولت الصحف مِلَفّ المشاريع المتلكئة في عموم البلاد البالغ عددها نحو 6 آلاف مشروع, موضحة بأنها تحتاج لاستكمالها مبلغ 126 ترليون دينار عراقي ,منوهة بالصعوبات التي تحول دون ذلك في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العراق.وعرجت الصحف على مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر، الذي من المنتظر إنجازه خلال 3 سنوات.// انتهى //11:45ت م0035