الكويت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرسالة التي سلمها وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين خلال استقبال سمو أمير الكويت له اليوم، تضمنت العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //11:55ت م0036