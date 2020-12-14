موسكو 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 450 حالة وفاة بالإضافة إلى 27328 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 47391 وفاة و2681256 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18562 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى2124797.// انتهى //12:16ت م0037