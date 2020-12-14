عام / 38940 مستفيدًا من خِدْمات أقسام الطوارئ والعيادات في مستشفيات صحة جازان
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
جيزان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
استفاد من الخِدْمات الصحية في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لصحة جازان خلال الأسبوع المنصرم 38940 حالة ومراجعاً .
وتوزعت الخدمات المقدمة حيث استقبل قسم الطوارئ 23691 حالة ، فيما راجع 15249 مراجعًا للعيادات الخارجية ، وتنويم 1549 مريضًا عن طريق أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات.
وأجرت أقسام الجراحة في المستشفيات 632 عملية ، منها 489 عملية جراحية من أقسام الجراحة و143 عملية جراحية من قسم جراحة اليوم الواحد.
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12:19ت م
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