جيزان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستفاد من الخِدْمات الصحية في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لصحة جازان خلال الأسبوع المنصرم 38940 حالة ومراجعاً .وتوزعت الخدمات المقدمة حيث استقبل قسم الطوارئ 23691 حالة ، فيما راجع 15249 مراجعًا للعيادات الخارجية ، وتنويم 1549 مريضًا عن طريق أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات.وأجرت أقسام الجراحة في المستشفيات 632 عملية ، منها 489 عملية جراحية من أقسام الجراحة و143 عملية جراحية من قسم جراحة اليوم الواحد.// انتهى //12:19ت م0038